2006年8月31日，陳幸妤在民生東路寓所搬家，教訓現場媒體：「你們身為記者，難道整天就是為了我存在嗎？你們的理想性在哪？」，隨即掉頭驅車前往新宅。（中時資料照 王爵暐攝）

陳幸妤不爽被跟拍 破口大罵「要我死了才放過我嗎！」

所謂「時勢造英雄」，公眾人物不論明星、網紅、政治人物，都得靠人氣，而人氣很多時候靠的是媒體追捧。不過「成也媒體、敗也媒體」，媒體可以把人捧上神壇，也可能讓人墜落深淵。有網友好奇在PTT發問，誰是「史上被媒體害最慘的公眾人物？」，結果鄉民沒選剛被罷免下台的高雄市長韓國瑜，竟然一面倒點名前總統陳水扁之女陳幸妤，更強調「沒有之一」。

有網友在PTT發問：「台灣媒體一直都是社會亂源，最近很多公眾人物也被媒體炒得沸沸揚揚。有沒有史上被媒體害最慘的公眾人物的八卦？」。

這個簡單提問引發鄉民熱烈迴響，不過剛被罷免的高雄市長韓國瑜竟不是鄉民心中第一名，眾多鄉民一面倒洗版留言：「陳幸妤」、「陳幸妤 沒有之一」、「台灣絕對是陳幸妤」、「陳幸妤 真的是超級可憐」。

因為有個老爸陳水扁，陳幸妤當年成為媒體跟監對象，就連人在國外也不放過，而陳幸妤多次在媒體面前發飆怒罵，更讓人印象深刻。

「這是我的畢業典禮，你們不要拍！」，2000年6月，她在陽明大學畢業典禮上，拿學士帽追打記者；

「想到趙玉柱我就恨死他了啦！自己做事自己不敢承擔，那種人去自殺算了！」，2007年6月對著記者痛罵公公趙玉柱；

2008年5月底，陳水扁剛卸任，陳幸妤不滿狗仔一直跟拍，再度激動發飆：「難道要我死，才會放過我嗎？」。

2008年8月陳幸妤又在診所門口被記者圍堵，痛罵「那些當初有拿錢的人有去選舉的人，現在每個出來假清高，妳以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我！謝長廷沒有孫子嗎？蘇貞昌才那邊剛嫁女兒，每個人只圍攻我，我陳幸妤死了，他們就高興了嗎？蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行沒拿到錢嗎？」。

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(中時電子報)