內政部長徐國勇指出，刑法149、150條已經修改，搶轎涉及聚眾鬥毆，屬非告訴乃論，對鎮瀾宮而言也涉及強制罪。（王文吉攝）

內政部長徐國勇（中）、彰化縣警察局長方仰寧（右）與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）商討如何防止搶轎事件。（王文吉攝）

大甲媽11日晚間起駕繞境，內政部長徐國勇提前在今天前往參拜。針對搶轎衝突他兩度強調「一定會依法辦理」，刑法149、150條已經改了，立法院通過「聚眾鬥毆構成非告訴乃論」，要求警察局全力維護治安及法律尊嚴。

徐國勇今日下午在彰化縣警察局長方仰寧陪同下，前往鎮瀾宮參拜媽祖。徐國勇特別感謝鎮瀾宮對社會公益的貢獻，他並祝福鎮瀾宮董事長顏清標身體健康，因接受換肝手術，正在休養中不方便，還需要一點時間恢復。

「拜託不要再搶轎了，對媽祖非常不尊敬，搶了鑾轎，媽祖就不會保佑你了！」徐國勇表示，鄭副董事長曾講過「媽祖是大家的，毋通搶啦！」這句話讓他心有同感，媽祖是鎮瀾宮奉祀的神像，搶神轎對鎮瀾宮就是強制罪。

徐國勇指出，搶神轎都會發生肢體衝突，過去無法法辦，彼此不提出告訴，法律就無法制裁；但是，刑法149、150條已經改了，立法院通過「聚眾鬥毆構成非告訴乃論」，已要求警察局全力維護治安及法律尊嚴，

徐國勇再次強調，搶轎一定會依法辦理，鎮瀾宮講得很清楚，不希望在發生搶轎事件，「我們要尊重媽祖，不要有這些行為」。

徐國勇表示，大甲媽祖進香繞境，沿途經過台中、彰化、雲林及嘉義，他已要求四縣市警察局因應。跟隨媽祖繞境進香，要注意防疫及過程平安，鎮瀾宮呼籲大家戴口罩、勤洗手，不要稜轎腳，以雙手合十代替，「媽祖說不要稜轎腳，非要稜不可，就是違反媽祖意旨」。

(中時 )