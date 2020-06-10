高雄市長韓國瑜罷免案通過當天，議長許崑源墜樓身亡，加上議員王浩宇、梁文傑等人言論，引發韓粉不滿，更有人號召13、14日上凱道「討公道」，其中挺韓大將「杏仁哥」也在臉書號召大家參與，不過，他後來又改口宣布不會參與凱道集會。對此，名嘴李正皓在政論節目中指出，「連杏仁哥都丟包韓國瑜了，杏仁哥這個人最現實。」

政論節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑在節目中表示，這個對比太明顯了，杏仁哥臉書宣布本人無法前往，但尊重民主表現，但在這之前，卻在臉書號召請全台各地有志之士前往聲援，也強調台灣不能只有一種聲音；讓他忍不住質疑「在那邊敲鑼打鼓，結果現在馬上宣布不玩了」。

對此，李正皓則說，「是阿很清楚嘛，叫不到人啊，就只有這個原因嘛，對杏仁哥說，他只要叫得到人，就裡面可能會有些賺頭，他叫不到人，當然不去啊，對杏仁哥來說，如果到時候他去了空蕩蕩，多糗啊，所以幾乎預言凱道造勢失敗了嘛，迴響一定是很差的。」

李正皓進一步指出，杏仁哥過去幫韓國瑜動員那麼多場，這個訊息，一隻穿雲箭射下去，多少人報名，多少人私訊他，多少人說要出遊覽車、礦泉水，他清清楚楚嘛，但如果兩三個小時，都沒有回應的話，當然說不克前往了。

對此，有網友則是留言表示，「感謝杏仁哥，替2400萬台灣人，申張正義，討回公道」、「杏仁哥～辛苦了！不過還是要小心自身安全，因為現今小人當道！加油！」、「杏仁哥、您的忠良有目共睹，我們永遠支持」。

(中時電子報)