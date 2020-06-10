勞動部於桃園地區辦理「減班休息廠商座談會」(蔡依珍攝)，部長許銘春親自與企業對談。

勞動部於桃園地區辦理「減班休息廠商座談會」(蔡依珍攝)，部長許銘春親自與企業對談。

勞動部於桃園地區辦理「減班休息廠商座談會」，部長許銘春親自與企業對談。(蔡依珍攝)

勞動部長許銘春籲企業和員工趁疫情蹲馬步練功

新冠肺炎疫情衝擊許多行業，尤以餐飲旅遊業最盛，勞動部推出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」，勞動部長許銘春10日前往桃園區與企業及員工座談，提醒企業主、員工運用補貼精進，蹲馬步、練功夫。

許銘春部長表示，提供企業最高350萬元的訓練費用，及受訓勞工每小時158元、每月最多120小時的津貼補助，讓員工在疫情期間，精進職能，提升專業，也對企業競爭力會有幫助，安心就業計畫對沒有辦法參加訓練的勞工，補助5成薪資差額。

柚子花花股份有限公司董事長林榮烽表示，勞動部推動的計畫真的很有幫助，讓員工可以訓練，也提升自身的經營能力，隨著目前疫情緩和，消費者也開始回溫。

目前仍實施減班休息的事業單位共計171家、人數共5984名勞工，桃園市截至目前輔導289家企業，經勞動部核定辦訓廠商包括柚子花花股份有限公司、亞台富士精機股份有限公司、桃園航勤股份有限公司、財團法人台灣外展教育發展基金會、大和防災股份有限公司、台灣山葉機車股份有限公司、乙全科技股份有限公司、倍士特工程行、倍士特工程有限公司等9家。另協助152名勞工申請參與勞動部辦理的訓練課程，經勞動部核定共121人。

桃園市就業服務處也分別在桃園、中壢2就業中心各設置「安心再出發專櫃」受理收件，並輔導事業單位申請案，截至目前協助輔導申請廠商家數107家、人數1747人，經勞動部核定家數共62家、1085人。

(中時 )