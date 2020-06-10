美國政府擴大華為禁令，導致所有企業要出貨半導體產品與相關技術給華為，都要經過美國政府審查並通過，對此，華為近期緊急向晶片供應商拉貨，但專家仍看衰前景，認為關鍵晶片來源遭斷絕的話，最端產品效能將受到嚴重打擊。不只是半導體供應鏈，連印刷電路板(PCB)製造商面對華為要求赴陸設廠，也顯得躊躇不前。

據《日經亞洲評論》報導，面對來自美國技術的半導體產品幾乎被斷絕，華為半導體前端製程供應鏈遭到嚴重打擊，對此，北京當局開始大量採購美國電子設計自動化（EDA）軟體供應大陸IC設計商，並藉由此管道協助華為旗下海思半導體生產處理器。

同時，華為也希望晶片供應商能赴陸設廠，並在今年底進行封裝測試作業，華為對(PCB製造商也提出類似要求。華為去年也導入更多大陸供應商，包括長電科技、三安集成等，並讓新供應商擁有大陸廠房。

報導指出，華為曾對所有的台灣、日本以及南韓的供應商提出要求，希望他們最終都能赴陸設廠，但隨著新冠肺炎疫情爆發，讓各家廠商意識到經濟的不確定性，加上美國政府對華為進一步封鎖，華為業務受到影響。

知情人士透露，面對前景不明，許多供應商保守應對，不願意隨著華為要求大舉行動，過去在封裝測試及PCB與華為有業務往來的業者，沒有立刻回應華為要求。

一名知曉內情的供應鏈主管表示，雖然華為是他們的客戶，但也必須照顧到大陸市場以外的客戶，加上新冠肺炎疫情對於需求影響，美國對華為態度又抱持強烈敵意，供應商也不怨像以前一樣配合華為。

(中時電子報)