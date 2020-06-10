Tatler Taiwan時尚雜誌，每年定期發布年輕有為對台灣乃至全世界的未來有著一定影響力的50 名Generation T名單。入選者年齡為25至40歲的傑出菁英，來自科技、藝術、慈善、時尚等不同領域。今年台東青農魏瑞廷也入選其中，也是台東農業史上首度有農夫獲得這個獎項。

魏瑞廷返鄉10餘年，為協助解決家中滯銷稻米，一路走來吃盡苦頭，過程中為了不讓父母擔心，更將自己的薪水墊付給家中，瞞騙父母說米都銷售完了，這些都是魏瑞廷藏在心底的心路歷程。

2018年魏瑞廷與奧丁丁集團合作，將區塊鏈導入傳統稻米產業後，讓稻米傳產翻轉成為創新的行業，不僅吸引英國金融時報越洋採訪外，更把台東在地好米獻給梵蒂岡教宗，讓台灣米登上教宗的餐桌，透過青農農業軟實力成功完成漂亮的農業外交。

此外，魏瑞廷靠著自己的力量，創下青農返鄉將自有品牌「池上禾穀坊-米之谷」，成功外銷世界各地，魏瑞廷的成功故事正持續影響力及感染著各地青農朋友們，一同為台灣農業努力。

魏瑞廷表示：這次入選Tatler創立的新銳先鋒（Generation T），成為對台灣乃至全世界的未來有著一定影響力的人這份殊榮，未來自己將更努力為台灣農業盡一份心力，同時也發揮影響力，與返鄉青農們一同翻轉農業，讓農業成為時尚行業。青年們一起返鄉，為家鄉奮鬥吧！

(中時 )