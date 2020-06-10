為了讓世界衛生組織（WHO）成為防疫失職的代罪羔羊，美國總統川普不僅一再指責WHO延遲通報疫情，並以台灣去年12月31日發現病毒有人傳人的相關報導後向其通報為例，藉此指控WHO無視台灣警告。不過，英媒《衛報》指出，台灣寄給WHO的電子郵件並未明顯提到如此警告，不僅反駁了川普，也與疾病管制中心說詞有所出入。

據《衛報》4月「陷入超級大國的鬥爭：世衛組織應對冠狀病毒的內幕」一文中指出，WHO在應對新冠疫情上，成為美國應對崩潰下的代罪羔羊。川普為了他即將來到的總統連任選舉，將一切與疫情相關的細節展示成「作秀公審」，並藉由聲稱WHO在防疫上毫無作為與失職，嗆WHO根本是以「大陸為中心」，並以此為由斷其每年將近4億美元的金援。

其中最令台灣關注的，莫過於川普還在推特上以台灣通報WHO的電子郵件為證據，稱「為何忽略台灣衛生官員的去年12月底的通報『病毒有人傳人』的可能性」，並在台灣引起極大迴響。

不過衛報指出，台灣寄給WHO的電子郵件中，明顯並未做出有人傳人可能的警告。這封信是在武漢官方在網路上發布出現不明肺炎群聚感染後，由台灣疾管中心去年12月31日寄給WHO聯絡處，該信除了指出根據當地新聞，大陸已出現至少7起非典型肺炎，病人皆已接受隔離治療，並稱「若 WHO 有相關資訊與我們分享，我們將非常感激」，但最後遭WHO「已讀不回」。

《衛報》稱，這封信並未包含新的資訊，特別是並無相關人傳人的警告。而台灣疾管中心官員指出，大陸的病患已在進行隔離治療，「已是強烈暗示人傳人的可能性」。

此外，《時代雜誌》也專訪了許多公衛專家，他們對於台灣發給WHO的郵件中是否明確表明有人傳人現象，意見並不一致。部分專家認為非典型肺炎是假定具傳染性的，而也有專家表示，對於將感染新型病原的患者隔離治療「就是明智的預防措施」，但不一定是有警告人傳人。

(中時電子報)