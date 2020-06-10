青年事務局為協助桃園青年學子了解職場脈動，今年暑假推出職場體驗、企業實習、ROS機器人培訓、職涯講座四大計畫，與百家企業合作，除提供逾1000個實作名額外，並結合網路科技，讓更多人在疫情期間仍可獲取職涯資訊管道，提早接軌職場環境。

一日職人職場體驗，與全台28間企業品牌合作，開放600個名額，體驗課程包含傳播媒體、影音娛樂、風格生活、體驗設計、社會實踐、智慧科技等六大創新產業。

青年實習則邀請49家新創企業參與，釋出超過250個實習職缺，囊括物聯網、人工智慧、資訊電子、文創設計、廣告行銷等不同產業領域，參與者可先進入職場，取得150小時以上的實習訓練，不僅能獲得一筆暑期零用金，更有助提升青年職涯軟實力與實戰力。

ROS機器人培訓與廠凌華科技合作舉辦第二屆ROS Summer School，免費提供總價值10萬元的培訓計畫，預計提供200名額。

線上職涯講座邀請36位各行業從業人員分享職場的甘苦談，青年局每周二、四於臉書採線上直播辦理，學員可不受時間及空間的限制，在家也能學習。詳情可上青年局官網或臉書查詢。

(中時 )