苗栗縣政府獲行政院原住民委員會核定補助120萬元，辦理今年度原住民族長者裝置假牙實施計畫，縣府原住民族事務中心與牙醫師公會合作，即日起針對55歲以上原住民者長者，給予每人最高3萬元假牙補助，符合資格者共2173人，原民中心10日指出，現有42家診所配合辦理。

原民中心主任蔣意雄表示，此計畫針對設籍苗栗縣年滿55歲以上的原住民長者，以最便民的方式辦理，符合資格者無需事先墊付費用，持健保卡到有合作的牙科診所進行整治評估，經牙醫師公會及縣府審核資格通過，2周內可開始裝置假牙，此計畫不排富，若為低收入戶將轉介其他更優惠的社福補助。

另外，在今年1月1日至6月9日期間，已向健保特約牙科醫院（診所）完成裝置假牙者，也能憑醫師診斷書向原民中心申請補助，原民中心1樓設有假牙補助申請服務台，窗口專線：037－558531，歡迎多加利用。蔣意雄指出，經縣府與牙醫師公會努力，現有42家牙科診所合作，清單公布於原民中心官網。

他表示，中央依據人口比例數核定補助，非人人都有裝置假牙的需求，120萬元約可提供近40人申請，若有不足將持續向中央爭取。縣長徐耀昌表示，為增進原住民族長者口腔功能健康，提升口腔保健觀念，配合辦理補助減輕裝置假牙的醫療費用負擔，期盼維持長者基本生活品質與尊嚴。

(中時 )