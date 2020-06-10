2020年初至今，全球遭受新冠肺炎疫情影響，各國紛紛祭出史上最大規模貨幣及財政寬鬆政策救市，釋放出來的資金明顯湧入金融市場，全球股、債市經歷第一季暴跌後，第二季隨即展開一波「報復性」的強力反彈，目前已進入高檔區，以美股為例，從3月低點迅速強彈至6月2日，已讓標準普爾500指數本益比攀升至22.5倍，為2000年10月網路泡沫以來最高。展望下半年全球投資市場，凱基銀行預估6月中旬至7月可能出現一波修正，建議現階段資產配置首重「股債平衡」，股票資產以具備長期趨勢潛力的科技、通訊、工業等產業型基金為首選。此外，可酌減美元部位，使用定期定額換匯逐步轉至歐元、英鎊、澳幣與新興市場貨幣等外幣。

2020下半年的投資策略，凱基銀行提醒投資人須留意三大變數，第一是11月3日即將舉行的美國總統大選，美國最新民調顯示，民主黨的拜登以53％支持度領先川普的43％，從拜登的主要政見觀察，拜登主張對富人及企業加稅並對海外盈餘額外徵稅，計畫在10年內創造4兆美元稅收，然根據美國稅收政策中心（Tax Policy Center）預估，拜登的加稅提議有高達74％將由美國所得前1％家庭買單，市場普遍認為，若拜登當選，將對股市不利。

第二個變數是中美貿易關係再度陷入緊張，由於美國目前新冠確診人數逼近200萬人，死亡人數突破10萬人大關，導致年初才簽定的貿易協議可能生變，中美關係也越趨緊張，加上近期香港問題導致美中關係持續惡化，根據《彭博》引述消息人士報導，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口黃豆在內等農產品，觀察兩國緊張關係升溫情況，恐加大金融市場下半年的波動。

第三，則是新冠肺炎是否會因進入秋冬季後，出現第二波疫情高峰？隨著疫情緩和，歐美國家及部分亞洲國家經濟似有觸底反彈，但巴西和印度疫情則尚未獲得控制，世界衛生組織（WHO）警告，全球目前仍處於第一波疫情中，各國太快放寬管制，可能很快就會出現第二波疫情高峰，會比第一波疫情來的又更快、更難控制。

由於下半年景氣能見度不高，加上前述的一些不確定性因素，全球股市自3月低點反彈以來，彈幅已逾四成，預估6月中旬至7月可能會出現一波修正，惟在Fed無限量寬鬆政策（QE）及各國央行傾全力降息並增加市場流動性，資金行情的簇擁以及美國總統大選所營造的選舉利多，空手投資人宜靜待股市修正後的買點。

(工商 )