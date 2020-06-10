高雄上市櫃建商5月營收，整體仍未完全脫困，主要原因是可供銷售房屋各家不同，只有京城一枝獨秀，受惠新成屋銷售挹注，5月單月營收仍達7億元，年增58％，累計前5月營收達32.88億元，比去年同期大增72.89％。

京城建設（2524）10日下午公告5月營收約7億元，比去年5月的4.42億元，年成長58.37％，累計今年前5月營收達32.88億元，比去年同期的19.02億元，大增72.89％。

京城發言人周敬恆表示，主要是「享京城」、「美術皇居」、以及「京城大苑」的銷售挹注，前二者分別貢獻5月營收2億元、以及近2億元。

他說，由於前5月已經累計近33億元營收，加上6月銷售狀況也不錯，因此，今年上半年的業績，可望吃下定心丸。

其它的上市櫃建商，由於可供銷售的成屋不多，因此，5月營收大都屬於衰退的，包括永信建設、隆大營建、華友聯、以及鑫龍騰等。

(工商 )