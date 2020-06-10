連鎖健身企業柏文（8462)5月營收2.75億元，月增5.15%，年減9.07%，累計前5月營收14.1億元，年減1.3%。展望今年下半，隨著疫情趨緩，「健身工廠」各廠館健身人數明顯回升，新入會及重新入會人數也大幅增加，柏文預期自109年6月起單月營收將回復到疫情之前月增與年增均將「雙增」。

疫情趨緩，柏文旗下「健身工廠」會員重回場館運動及執行教練課程的意願大幅提升，各廠館健身人數明顯回升，新入會及重新入會人數也大幅增加，加上預售廠館成績亮眼，顯示疫情過後民眾追求健康與提升免疫力意願強烈，並帶動109年5月「休閒運動及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」均較4月明顯成長。

9月底前，「健身工廠」至少有台南市永華廠、台中市水湳廠、桃園市南崁廠、台北市石牌廠、彰化縣員林廠及新竹市西大廠等6處位置極佳的新廠館投入營運，在疫情影響大幅降低的情況下，營收將呈現顯著增長，加上108年11、12月開幕的台北市健康廠、新北市永和廠今年可貢獻全年度營收，總共8處新據點可提供109年下半年度營收強勁成長動能。

此外，柏文去年9月前開幕的43家廠館，今年前5月因新冠肺炎疫情衝擊營收，疫情和緩後消費者對於運動健身強勁需求的反彈力道，亦將促成去年第三季前已開幕廠館於5月之後的營收增長。營收雙成長引擎並將同時提升今年的獲利表現。

(工商 )