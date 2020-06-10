據實價揭露資料顯示，台北市中山區的整棟老宅受惠於危老等政策推動，從2019年以來億元以上透天或公寓就已經揭露將近20筆，且成交金額接近40億元，顯見危老政策對於產權單純的老宅改建有推波助瀾的效果。

據主管機關的統計，受理危老建築物核准重建的統計資料中，重建面積未達200平方公尺案件(60.5坪)就佔了申請案件的百分之三十一，顯見危老政策上路以來對於小基地面積的老宅改建，的確相當受到民眾的歡迎，相較於都更的流程久、整合不確定性高與需具備一定面積的門檻，危老對於整棟的透天或產權單純的公寓都相當受惠。

信義房屋不動產企研室專案曾敬德表示，統計實價資料發現，中山區產權完整的老宅從2019年以來，億元以上的交易就將近20筆，包括有兩三層樓的舊透天、或者規模較小的整棟飯店等等，普遍都是產權狀況單純，由於老宅的整理後使用效益不高，應該都是著眼於土地的開發價值，有些還是商業區土地使用強度較高的土地，而台北市目前核准的161案中，中山區就佔了將近15%。

過去一年多以來中山區老宅成交總價最高的是吉林路14巷1~30號，成交總價高達7.1億元，其次則是林森北路91~120號上的九層樓商旅，成交總價6.2億元。

曾敬德表示，相對於產權分散的公寓改建，老透天的改建型態還是當前較為常見的模式，甚至幾間的透天整合改建後，就可以蓋棟華廈或電梯大樓，產權越為單純成功的機率越高，不過由於有些基地面積過小，實務上就很難設計坡道平面的車位產品。

(時報資訊)