連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠消費者回流、聚餐效益及外送外帶業務助攻，2020年5月營收反彈45.51％、站回2億元關卡，改寫同期次高，兩岸營運逐步走出谷底。展望後市，集團看好端午連假可望再創一波來客高峰，配合外送外帶業務持續助攻，帶動營運持續回升。

乾杯公布2020年5月自結合併營收2.45億元，雖較去年同期2.65億元減少7.59％，但較4月1.68億元成長達45.51％，改寫同期次高。累計1～5月合併營收9.54億元，較去年同期12.86億元減少25.77％，雖為近3年同期低點，但衰退幅度已較前4月30.51％收斂。

乾杯表示，消費者外出用餐意願隨著疫情趨緩而回升，受惠母親節及520商機等聚餐效應，旗下品牌均表現亮眼，加上集團積極布局兩岸外送市場，提供符合需求的外送品項，疫情期間外送量明顯提升，成功補強營運成長動能，推升5月營運回穩。

乾杯為掌握母親節聚餐商機，旗下5大品牌推出母親節套餐應戰，配合消費者外出用餐意願回升，帶動乾杯燒肉居酒屋5月業績月增逾70％。黑毛屋本家推出的「春櫻和牛旬味鍋」在3間分店賣逾千鍋，加上新型態黑毛屋年增2家店，帶動黑毛屋5月業績年增近50％。

海外市場方面，乾杯在中國大陸已有乾杯、老乾杯等品牌進駐，總店數已達12家。隨著疫情漸進平穩、經濟動能逐步復甦，民生消費需求增溫帶動5月來客明顯回籠，加上外帶外送服務持續暢旺，帶動5月海外業績月增逾20％。

隨著國內防疫措施自7日起鬆綁，乾杯瞄準端午連假商機，旗下黑毛屋本家推出北海道海膽盒牛鍋、和牛47推出夏雅套餐應戰，搶攻炎夏商機，可望再創另一波來客高峰，配合外帶外送服務持續進行助攻，盼能深化市場、成為另一成長引擎，同步拉抬業績表現。

(時報資訊)