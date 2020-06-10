不能就這樣罷了！高雄市長韓國瑜遭罷免案6日投票通過，當天晚上議長許崑源哀痛墜樓身亡，竟有兩位民進黨議員在臉書藉機諷刺消費，引發眾怒，捲入罷免反制的風潮。國民黨中常委高思博認為蔡總統既然宣稱罷免是民主進一步的作為，就讓有疑慮的政治人物都接受選民的考驗。

高思博在臉書直播中指出，罷韓投票揭曉時，他在高雄陪同國民黨主席江啟臣，曾與許議長的夫人林大姐互動，詢問許議長的身體狀況，她回答有好一些，沒想到他返回台南沒多久就傳出許議長墜樓的意外事故，他跟大家的心情都沉重無比。

然而，旋即傳出綠營王浩宇、梁文傑兩位議員竟在臉書上諷刺、消費甚至抹黑許議長，已到沒人性、做人沒底線的地步，大家的心情都已從沉重轉為憤怒。

高思博說，目前台灣政壇正掀起要罷免3位最令人非議的綠營議員，隨即被批評為不應該有報復性罷免或反民主罷免，高思博認為蔡總統在罷免揭曉後公開表示罷免是台灣民主的進一步表現，所以呼籲這三位政治人物應該接受罷免的考驗。再者，這三位議員向來喜歡當出頭鳥蹭熱度，缺點被檢視提出罷免也是很正常的事情，根本沒有所謂報復的問題。

高思博分析目前已開始進行罷免高雄鳳山區市議員黃捷行動的相關資料，發現罷免成功的票數至少要7萬3503票，遠比她當選票數1萬8420 票多出許多，已形成保護，算是公平的制度，所以這三位應勇敢接受選民的考驗。

韓國瑜9日宣布不提選舉訴訟，宣告藍營外地人物入籍高雄參與市長補選的構想已完全行不通，須就地尋找適當人選，確認「以戰養戰」的局面；高思博認為綠營也應該是在地人選出馬，不要再有人在背後指揮，候選人全部換新，對需要大步發展的高雄才是好事。

(中時 )