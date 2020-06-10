民進黨今中執會通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」；民進黨發言人顏若芳轉述，因應外界情勢的變化，先由黨主席徵詢有意參加人選，會中並決議授權中常會同意徵召人選。

會後發言人顏若芳轉述表示，高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案已於2020年6月6日辦理完成並通過。今會中通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」。

顏若芳指出，此辦法依本黨公職候選人提名條例第11條第五項之規定訂定之，僅適用於高雄市第三屆市長出缺補選。

她說，依照規定，民進黨提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對本黨信任與支持。

此外，她說，主席就前條可能提名候選人，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之。

她指出，徵召過程中，擬爭取提名同志應遵守本黨黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

她表示，此辦法經中央執行委員會通過後實施。但因應外界情勢的變化，會中同時決議授權中常會同意徵召人選。

至於何時人選要產出？顏若芳表示，今沒有決議期限，因為目前還有三個月時間可以討論。

今天中執會還通過，民進黨將於7月19日於台北國際會議中心3樓大會堂召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，進行中央執行委員會及其常務執行委員會、中央評議委員會改選，其餘相關細節規畫則授權中常會決定。

(中時 )