台中市烏日區社會住宅誕生了！市府在烏日高鐵特區三榮路2段旁規劃約279戶社會住宅，市議員張家銨10日指出，市府所規畫的烏日新榮和段社會住宅缺少托育服務，尤其現今台灣生育率低迷，為讓民眾能安心生養，社會住宅內應設置公共托育服務空間，方便家長就近利用。市府強調，托育服務會與相關局處進行討論並納入。

台中市議會定期會10日進行都發建設水利業務質詢，張家銨對於烏日新榮和段社會住宅目前進度、未來期程非常關心。

張家銨指出，目前該社會住宅內，設有幼兒園、室內活動空間、戶外活動空間，以及社區式日照服務空間、身障者社區居住空間等，但其中卻無規劃托育服務，恐怕與法令不符。根據內政部公告，社會住宅入住人口數達300人以上，應設置托育服務，且該案規劃為279 戶，入住人口至少超過300人。

張家銨表示，依據住宅法第33條規定「社會住宅應保留一定空間供作社會福利服務、長期照顧服務、身心障礙服務、托育服務、幼兒園、青年創業空間、社區活動、文康休閒活動、商業活動、餐飲服務或其他必要附屬設施之用」。

都發局長黃文彬說，烏日新榮和段、台糖土地一處興建社會住宅，將會加快速度，採用統包方式來辦理。於六月初先發包PCM，110年辦理統包工程，預計於113年完工；至於社宅內的空間，預計大概是279戶的住宅單元，並設置幼兒空間，以及日照服務。另外，有關托育服務會與相關局處進行討論並納入。

張家銨強調，目前烏日區未滿2歲幼兒人口1286人，但公私立托嬰中心及居家式托育，可收托人數與幼兒人口數的比率僅17.86％，是臺中市29個行政區中排名第16，且烏日區公托目前僅2間，其中1間正在施工中。為了增進社會住宅所在地區的公共服務品質，充實公共性服務空間回饋在地周邊，要求加速推動烏日社會住宅計畫，並將托育服務也納入其中，讓烏日區有完善的幼兒托育服務。

(中時 )