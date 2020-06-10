馬思純上節目鬆口被霸凌。（圖／翻攝自微博）

32歲大陸女星馬思純2016年以和周冬雨合拍的《七月與安生》一戰成名，兩人創歷史在金馬獎上以雙黃蛋形式封后，擁有亮麗外型的她因此前途看漲，馬思純最近上節目則自曝內心其實很沒自信，學生時期遇過嚴重霸凌，喝可樂被討厭她的同學偷倒粉筆抹布水，有同學看不過去告訴她，爸媽的反應更讓馬思純內心很受傷。

馬思純出生在演藝世家，演員蔣雯麗是她的阿姨，2015年她接演蘇有朋執導新劇《左耳》走紅，近年則因《七月與安生》鍍金。最近她上節目《看我的生活》，談到接戲標準，她坦言全是看自己喜不喜歡那個角色，希望自己能和劇中角色一樣放肆、叛逆，而這一切僅為了彌補她過去的青春。

馬思純自曝從小有很多委屈的經歷，上了初中後像是進了地獄，有個女生特別討厭她，常拿她開玩笑，甚至當眾嘲笑她胖，還拿走她寄回老家給朋友的信，讓她有段時間和朋友就是聯絡不到。最過分的是，這個女生曾在馬思純要喝的可樂裡放粉筆水、抹布水、拖把水，她當下沒察覺竟然也喝下去了。

後來，有人看不過去和馬思純告狀，在老師要求下，該女生才敷衍的道歉，最後還反怪馬思純：「都已經道歉了妳還哭什麼」，而父母的回答更讓馬思純心冷，只說：「不要去理會，妳要努力地去證明，妳過得比她好」，這件事造就了馬思純敏感的性格，只要有人大聲說話她就容易驚嚇哭泣，既使已經貴為影后，她還是對自己很沒自信，自認「什麼都不是」。

(中時電子報)