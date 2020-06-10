新北市土城區「鹿港甘仔店懷舊餐廳」的老闆胡宏明（中），是本案照片的著作權所有人。(黃捷攝)

「復古達人」張信昌被控盜用6張攝影著作，用來設計店面裝潢及展覽場景，涉違反著作權法。台北地院今開庭，張與著作權所有人胡宏明歷經1個多小時協商，當庭和解獲撤告，北院近期將判決公訴不受理。

張信昌被控盜用果實出版社出版《台灣古董雜貨珍藏圖鑑》中「胃活」、「天然果汁」、「歧山」、「味王」等6張照片，收錄許多老舊文物的圖鑑，文物所有者胡宏明是作者之一，擁有書裡所有文物照片的著作權，這些照片當初是由知名攝影師劉信佑所拍攝。

因張信昌的律師之前答辯稱，文物商標屬於原企業，類似文物照片在網路上也隨處可見，本案照片只是單純拍攝老舊文物，是否受著作權法保護仍有疑慮。北院故傳喚劉信佑出庭，還原照片拍攝過程。

劉證稱，他當時印象很深刻，拍攝地點在胡宏明位於土城的餐廳，要拍的物件很多，花了3天左右才完成。因為要做為圖鑑使用，除了要光線均勻，不能有反光，還要調教色彩，清楚呈現物件細節，這在當時「底片時代」是非常困難的。

劉信佑說，有些物件長超過2公尺，不只要架2盞以上攝影棚閃光燈，還出動大底片的徠卡120相機，其他小物件則使用135相機，所有設備價值超過200萬元，無論在拍攝技巧，還是拍攝設備，都不是一般人可以克服的。

證人詰問完畢後，法官審理附代民事賠償案，認為有和解機會，極力協調雙方和解。

胡宏明最初求償300萬元，張信昌卻只願賠償20萬元，胡不滿表示，他2014年就發現張盜用照片，張當時同意不會再犯，事後卻繼續偷用，收藏品都是他的心血，承包1百多個案件中，就有29件盜圖，6張照片重覆使用共37次，讓他非常痛心，張卻只想賠20萬元了事，「欺人太甚」。

法官勸說，依過去照片侵權判例，1張最多2萬多元，建議將求償金額降為50萬元，並簽下附帶條約，要求張未來不可再盜用，否則盜1張再多賠7至10萬元，胡同意後，表明這個金額是底限，卻換張信昌無法接受，表示他的公司資本額才100萬元，賠50萬元影響很大。

法官見雙方都不願退讓，一度休庭10分鐘，最後改不公開審理，前後歷經1個多小時終於達成和解，胡男也同意撤告，但由於有簽下保密協議書，雙方離開法院時，均拒絕透露和解金額。

(中時 )