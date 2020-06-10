科技部長吳政忠今(10)日為就任後首度與媒體茶敘。至於在到任前，曾傳出將單獨成立數位科技部，他則回答，他已離開行政院科技政委的職務，這部分已不屬於他的職權，不過這項規畫符合蔡英文總統政見，據了解，行政院已在擘劃進行。

吳政忠在茶敘已開始便先表明，對於前部長陳良基的政策，都將會延續執行，這方面特別是在人工智慧布局、新創等方面，都是很好的施政計畫，國家需要繼續來做，此外包含愛因斯坦與哥倫布等年輕學者養成計畫，也都將持續。

吳政忠也提到，他是從行政院轉到科技部任職，至於高達1200億元的科技預算，最大使用的部會則是科技部，其中使用400多億元預算，此後則是中研院100多億，經濟部、衛福部與農委會則接續。今年受疫情影響，總預算另編列一部份紓困預算，在此前提下，科技預算增長「會比較辛苦一點」，不過還是會由跨部會來整合進行。

至於前部長陳良基任內，曾被學術團體質疑獨鍾AI人工智慧領域，排擠到其他基礎科學研究爭取預算，對此吳政忠否認，並強調陳良基並沒有獨鍾人工智慧，主要是行政院有設立一項人工智慧行動方案，科技部則包含在其中，只是科技部的業務接近大學與研究單位，所以鼓勵大學設置AI研究中心。

吳政忠也提到，AI是不可能單獨成為一項產業，一定要包含在五加二創新產業計畫裡面，將會與5G、物聯網與資通安全連結，也會將新創與數位科技納入，成為下一個世代的新產業。

另外則有媒體問及，國研院院長王永和離開職務，吳政忠則提到，在內部2到3月份的會議紀錄上，王永和便提到會與部長（陳良基）同進退，因此院長一職現由副院長吳光鐘代理。

(旺報 )