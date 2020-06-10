文化局也聯合21個板橋府中地區老店、小吃和府中15及林家花園，推出12款溫馨「府中印巷」海報及影片。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

文化局長龔雅雯今在市政會議中報告，將打造「2030文化願景藍圖」。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

新北升格10周年，文化局長龔雅雯今在市政會議中報告，將打造「2030文化願景藍圖」，以新美學為核心，10年內建構5條美學廊道，打造各區文化品牌與特色節慶活動，預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次；市長侯友宜表示，期盼翻轉新北市的城市景觀，打造有光榮感及城市美感的幸福城市。

龔雅雯指出，2030願景計畫以「區區有特色、處處有美學、人人能參與」為目標，5條美學廊帶分別為「都會探索－府中美學」、「藍天海岸－古蹟文化」、「綠色山林－茶山文化」、「紅色陶寶－三鶯文化」及「黃金山城－礦業文化」，將以藝文館舍為據點，帶動景觀改變，促進區域發展。

龔雅雯表示，美學廊帶的美學準則為「減加乘」，「環境減法」是移除影響市容、雜亂多餘的物件，「設計加法」是融入色彩增加視覺協調性，「文化乘法」是發掘在地文化導入藝術與文化活動。

侯友宜說，新北市近年積極打造活動品牌，包括新北市兒藝節、歡樂耶誕城等；硬體設備、活化閒置空間部分，也有24小時的新北市立圖書館、新北考古公園、海關碼頭等亮眼成果。

「10年內，翻轉新北城市景觀！」侯友宜表示，面對下一個10年，市府應提前思考，如何帶給民眾更好的生活，新北市全力推動「新美學」，將以板橋府中地區為示範區域，融合新舊景觀特色，結合自然美學，規畫一條美學特色廊道，打造屬於新北市的文化風貌。

侯友宜舉例，像是水利局在大都會公園打造堤坡滑梯樂園，雖然不是世界第一，但是圖案意象、顏色設計，都非常討喜，入夜後燈光投射更美，大人、小孩都喜歡，「不僅是共融式遊具，也打造城市美學新地標。」

文化局表示，新北市美學廊帶以板橋府中為示範區域，繼上週五黃石中繼市場啟用後，市場處在市府一樓大廳規畫「黃石老情懷展現新風貌」展，展期自即日起至6／20日止；6／20、6／24則有文化局辦理的美學觀察隊及走讀活動。

此外，文化局也聯合21個板橋府中地區老店、小吃和府中15及林家花園，推出12款溫馨「府中印巷」海報及影片，以「分享」、「互助」的心攜手共度疫情，一起走入新型態生活，也鼓勵民眾到板橋府中地區遊玩消費。

文化局指出，活動期間，民眾只要在文化局FB上傳到店消費照或留言，並tag朋友們，就有機會得到府中15及林本源園邸Double Pass證，憑證免費無限次數至府中15看電影、暢遊林本源園邸。詳情請見文化局FB。

(中時 )