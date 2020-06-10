林依晨和柯震東主演《打噴嚏》，兩人飾演從小在孤兒院長大的青梅竹馬，柯震東對林依晨飾演的心心姐姐單戀10年，林依晨只要想起柯震東就會不由自主的打噴嚏，展現兩人愛情物理世界裡的「量子糾纏」。

柯震東談到零負評女神，表示林依晨戲裡戲外都非常地表裡如一：「其實我是一個害羞的人，不太會主動跟人攀談，但是心心姐姐似乎有看出來，就會主動來找我聊天！就是一個非常溫暖的大姐姐！」林依晨則說，在他眼中柯震東是個有點害羞、需要引導、需要關懷、需要人照顧的大弟弟，「還挺認真的一個大男生，私底下挺害羞的，不知道是不是只對我。」

林依晨透露最令她感動的一場戲，是林依晨要離開孤兒院成為老師，在送別她時柯震東和好朋友一起衝上山坡哭喊：「再見！心心姐姐再見！」她說：「有一種你愛的人要往遠方去，而你非常不確定是否能再看到他的不安焦慮感。」她表示《打噴嚏》帶給觀眾很多正能量，只要讓自己變得更強大，就有機會再和重要的人重逢，「希望大家看了開心地笑、痛快地哭，能在大家心裡留下一些些漣漪。」

柯震東在片中因為心愛的人最喜歡勇敢的人而成為反式英雄人物「不倒俠」，看過原著小說的讀者們都高呼：「故事讓人有握緊拳頭掉眼淚的激動感！」而柯震東對林依晨爆炸式深情大喊：「 我就是喜歡你嘛！我沒有要你跟我在一起，什麼都沒有跟你要！」撩好撩滿觀眾的心。《打噴嚏》7月15日將在台上映，由麻吉砥加電影發行。

(中時 )