去年12月19日限制出境新制實制後，先前已裁定限制出境的案件「重為處分」是否要通知被告及律師？最高法院承審庭徵詢各庭意見後，都認為法官可逕行裁定，不一定要讓被告及律師陳述意見的機會，因法律見解一致、沒有必要提案大法庭。

本案因倪菲爾等違反銀行法案件，被告不服裁定限制出境提起抗告，由於最高法院先前有採不同見解的裁定，承審庭徵詢各庭後，各庭都改採否定說，認為重為處分不一定要讓被告及律師到庭陳述，因此駁回抗告。

(中時 )