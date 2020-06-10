（台開在花蓮新天堂樂園推出體現分享循環經濟的「二手市集」。圖／台開提供。）

疫情改變世界經濟結構，強調環保與分享，也就是分享經濟與循環經濟的「新經濟時代」到來，為讓大眾體現分享與循環經濟，台開（2841）將在端午節，在花蓮新天堂樂園推出代表分享循環經濟的二手市集「搶錢大作戰」搶市。

台開董事長邱復生指出，二手市場就是環保，帶出3R新經濟價值-Reduce（減量）、Recycle（循環）、Reuse（再利用），更是循環經濟的一環，以前製造、消費後就丟棄的線性習慣，加速地球資源消耗，變成以再生、再利用、再改造之「分享循環經濟」，也符合節能減碳與撙節開支。

台開指出，二手市集分為二手貨櫃、二手攤商兩大場域，可將家中二手或復古珍貴商品，只要符合循環經濟商品都可以拿來賣。

而為響應行政院全力促進國旅消費，振興經濟目的，台開指出，新天堂樂園推出振興3倍券加碼優惠方案，凡於新天堂樂園、二手貨櫃攤商市集等，凡消費滿3,000元，就加送價值1,300元折價券。

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