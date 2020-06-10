紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY，2928）重回成長軌道，5月營收為3.5億元、月增14％，受惠「Furusato 360」跨平台效益顯現，故鄉納稅業務較去年同期成長約9成，伴手禮新業務「次世代住宅POINT」的營收貢獻持續增加，有效紓解旅行伴手禮銷售業績受新冠肺炎疫情的影響，5月伴手禮業務較上月增加34％，紅馬累計1-5月合併營收為新台幣26.5億元，較去年同期成長22％。

受新冠肺炎疫情擴散影響，樽節開支與電商購物成為日本民眾的消費型態，4月底開始日本政府因應新冠肺炎疫情宣布全國進入「緊急事態」，日本民眾即透過樂天（Rakuten）、FURUNAVI等大型入口網站的故鄉納稅專區，以部分住民稅兌換地方自治體提供的民生必需品與防疫相關回禮商品，加上故鄉納稅「Furusato 360」效應，自治體回禮品的曝光度增加，帶動紅馬故鄉納稅業績大幅成長，5月份故鄉納稅整體業務較去年同期成長約9成。公司預估隨故鄉納稅「Furusato 360」跨平台效益持續發酵，今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

日本政府雖已於5月下旬解除全國性的「緊急事態」，但目前部分城市仍須遵守三密原則（避開密閉、密集、密接環境），紅馬為彌補旅行相關伴手禮銷售受疫情影響，近期強化多元販售通路，參加日本政府為刺激年輕族群消費的「次世代住宅POINT」網站販售民生消費用品，累計今年1-5月已有6.8億元日幣的貢獻，彌補旅行相關伴手禮業務受疫情之影響，本月伴手禮業績較去年同期減少約5成。

展望下半年，隨著新冠肺炎疫情紓緩，日本全國性「緊急事態」已經解除，人潮開始在一定範圍內緩步流動，不過紅馬推估旅行相關伴手禮的需求可能不會立即明顯回溫。在經濟景氣真正復甦前，公司將持續嚴格控管費用、調整業務組成，為將來的成長做萬全準備。近期日本政府已將「次世代住宅POINT」的優惠制度延長至11月底，預估「次世代住宅POINT」的銷售業績表現可望延續。

在故鄉納稅業務部份，「Furusato 360」跨平台在已具經濟規模下，可望維持穩健成長，紅馬亦將積極與其他大型入口網站尋求合作機會，期進一步提升故鄉納稅業務成長動能。

(工商 )