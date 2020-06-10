坤悅開發（5206）去年EPS達2.53元，董事會原決議配發1元股利案，今（10）日股東會在小股東提議下，決議將股利加碼提高為1.25元（含0.75元股息及0.5元股票）配發案，連續5年配發股息。

展望未來，坤悅開發董事長陳丕岳表示，將著重於開發首購族群、去化餘屋，推案區域則以大台中為主要經營區域。

坤悅2019年營收為22.15億元，年增達52.22%。其中，受益「迎勝」、「華泰金店」、「泰若天成」完銷，挹注營收42.9億元；另「迎透天」及中清路餘屋銷售、「旱新段」土地出售認列營建收入，加上其餘建案陸續推案預售中，去年度稅後淨利近3.76億元，年增67.2%。

針對線上各建案進度，「爾雅」、「迎新墅」2案分別預計於今年4月、6月完工；另「坤悅心世代」明年1月完工、「坤悅JIA」明年4月完工、「悅·勝利」明年6月完工，3案皆持續保持穩定去化速度，估將挹注營收28.4億元。

展望下半年，將有2大預售案陸續進場，其中，南屯區新富段新案規劃地下2層、地上15層，共109戶住家，總銷16億元；東勢區新盛段新案則規劃地下2層、地上12層，共149戶住家，總銷9.5億元；此外，未來南區預估近22億的推案量，後勢可期。

陳丕岳表示，美中貿易戰促使去年台商回流有感，但多為豪宅客群，坤悅將持續以首購、自住客、小宅為未來推案主軸，推出總價取勝且消費者能負擔得起的產品為主；至於購地方面，只要土地投資報酬率佳皆會積極入手。

(工商 )