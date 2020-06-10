兩岸餐飲市場逐步走出疫情谷底，興櫃餐飲公司乾杯（1269）5 月營收 2.45 億元，月增 45.51 %、年減7.59%，累計前5月營收9.55億元、年減25.77%。進入六月，乾杯掌握端午連假商機，旗下品牌「黑毛屋本家」推出「北海道海膽和牛鍋」，「和牛47」精選頂級夏季食材推出「夏雅套餐」，預計可望再創另一波來客高峰，同時外帶外送服務也會持續進行，期望能深化市場並衝刺業績。

隨著疫情趨緩，民眾外出用餐意願回升，受惠母親節以及 520 商機等聚餐效應帶動下，5月份乾杯旗下品牌均表現亮眼；加上集團積極佈局兩岸的外送市場，提供符合消費者需求的外送品項，疫情期間外送量明顯提升，成功為集團補強成長動能，推升 5 月營運回穩。

掌握 5 月母親節聚餐商機，乾杯集團旗下五大品牌乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣 45 推出母親節套餐，加上連續多日零確診，許多民眾於 520 外出用餐慶祝，帶動乾杯燒肉居酒屋整體業績較上月成長超過 70%；鍋物事業則以黑毛屋本家推出「春櫻和牛旬味鍋」最為暢銷，在三間分店賣逾千鍋，加上新型態黑毛屋較去年同期增加 2 家新店鋪，帶動黑毛屋品牌整體業績較去年同期成長近 50%。

海外事業方面，目前中國大陸已有乾杯、老乾杯等品牌進駐，店鋪數已達 12 家，隨著疫情漸進平穩、經濟動能逐步復甦；即便 5 月來客明顯回籠，外帶外送服務仍受到消費者喜愛，加上民生消費需求增溫，成功帶動海外業績較上月成長超過 20%。

疫情衝擊使民眾在家用餐成為趨勢，為搶攻宅經濟，乾杯集團旗下品牌「黑毛屋本家」將店內四大人氣鍋物「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「水炊鍋」，以及「摩滋鍋」提供給消費者外帶選擇，另外「黑毛屋新型態」也推出 3 款「壽喜燒三色便當」；燒肉事業包括「乾杯燒肉居酒屋」與「老乾杯」以最高等級日澳和牛、精選店內暢銷商品為主食，搭配日籍料理長開發菜色，推出近 20 款現烤燒肉便當，其中乾杯燒肉居酒屋以「澳洲和牛牛五花 & 牛肋條便當」賣最好，銷售佔比高達 20%；老乾杯推出 999 元的「日本A5和牛上等牛排便當」開賣半個月也熱銷近 500 份，均補強業績缺口，使 5 月營運恢復以往水準。

(工商 )