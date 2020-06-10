美國總統大選再次成為市場的潛在風險。此前民調顯示，總統川普的支持率輸給了民主黨人拜登。近幾周，圍繞選舉引發市場波動的擔憂再度凸顯，儘管市場整體波動有所減弱，而且股市飆升。被稱為華爾街「恐慌指標」的Cboe波動率指數(VIX)期貨顯示，大選前市場波動性預期明顯上升。

據Susquehanna Financial Group的數據，9月和10月期貨價差顯示，波動率指數期貨反映出的選舉相關風險已升至2012年和2016年大選前水平的三倍左右。波動率指數期貨反映市場對到期後一個月波動性的預期。

民調顯示，由於對新冠疫情以及佛洛伊德被警方跪壓致死引發的抗議應對不力，川普在選民中的支持率已經下降。這引發投資者對大選的擔憂。

分析師稱，若民主黨獲勝，可能威脅到川普主導且受到華爾街普遍歡迎的政策，包括降低公司稅稅率和放鬆監管。

BofA Global Research分析師在近期的客戶報告中稱：「拜登可能的勝選...以及『民主黨大獲全勝』的結果通常被視為對市場更不友好的結果。」

湯森路透/益普索在6月8-9日進行的調查顯示，前美國副總統、預期中的民主黨總統候選人拜登在登記選民中的支持率領先共和黨的川普8個百分點。該調查還發現，39%的美國公眾支持川普任期內的表現，57%的美國公眾不支持。上周的另一項調查中，超過55%的美國人稱，他們不贊成川普對抗議行動的處理方式。

備受關注的投注網站PredictIt顯示，拜登領先川普9點，一個月前川普領先6點。

對沖基金Hercules Investments執行長ames McDonald表示：「我認為選舉將帶動波動率大幅飆升。」

McDonald預期，在11月3日大選前幾周選舉相關的交易將大增，計劃部署期權和期貨策略，以善用一旦結果出爐後波動率飆升的情況。

選舉相關的擔憂與近期整體市場波動率下滑的情況形成鮮明對比，波動率指數跌至2月底以來的最低水平，而標普500指數.SPX從3月23日的收盤低點上漲了44%。

稅收一直是兩位總統候選人立場截然不同的主要領域。拜登批評川普2017年的減稅措施，並承諾將其中一些減稅措施予以撤銷，此舉可能給受益於該立法的公司造成壓力。

高盛分析師估計，拜登的稅改如果實施，將導致2021年標普500指數成份股公司的每股盈餘(EPS)減少約20美元，降至150美元。高盛稱，Netflix(網飛)、Visa和Salesforce.com等公司從2017年稅改中的獲益高於平均水平。

另一方面，若是川普勝選，可能引發美陸繼續打貿易戰的擔憂，過去幾年中這一問題經常擾亂市場。最近幾周，川普對大陸的態度已經變得更加強硬，一些分析人士認為這是為了鞏固他的選民基本盤。

RBC Capital Markets股票衍生品策略師Amy Wu Silverman說，金融和科技類股票以往對於加強對陸貿易監管和限制的威脅尤其敏感，隨著大選臨近，這些行業可能會又會變得更加動盪。

(中時電子報)