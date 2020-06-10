新冠肺炎疫情趨緩，隨著中央流行疫情指揮中心宣布解封，中部地區多所大學也將放鬆校園管制，其中，國立中興大學確定15日起撤除設置在各大樓的量溫站，進入各管系也不必再刷證件；逢甲、東海大學也公告撤除量溫站，但師生仍須每日量體溫、做好自主健康管理。

中興大學指出，配合中央防疫解封，校內也舉行防疫會議，目前確定從6月15日開始，暫停設置在各教學大樓、惠蓀堂的38處量溫站管制措施，且校外人士進入興大各大樓不必再登記資料，學校師生也不必刷服務證或學生證，相當於結束了長達3個多月的校園管制。

興大校長薛富盛強調，中興大學的規畫為開放式校園，也是中部地區許多民眾假日休閒場域，疫情期間未封閉校園，只針對大樓進行管制。而對於大學解封，許多學生樂見，有學生表示，防疫期間已建立勤洗手、戴口罩等衛生習慣，未來將持續。

除興大外，逢甲大學目前已撤除校門口的量溫站，但要求師生每日須量測體溫、填寫健康管理系統，目前仍未開放除洽公外的民眾入校；東海大學則宣布撤除設置在校園的量溫站，但進入室內場所仍須依循防疫規範。

(中時 )