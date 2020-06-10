民間司改團體「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天邀請在野黨一起開記者會呼籲執政黨聽取民間與在野聲音，不要草率通過參審制。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍更透露，民團已經跟民進黨團談過4次，民進黨立委跟他們說，「有就好，人民不太懂，呼攏過去就好了。」

立法院上個會期將參審制與陪審制草案都送出委員會交付協商，司改團體聽說6月中下旬的臨時會可能就會三讀通過參審制的版本，才邀在野黨立委開記者會，呼籲不該草率通過，並建議採取參審制與陪審制並行的兩軌作法。

鄭文龍透露，司改團體已經與民進黨團協商了4次，今天準備再談第5次，但是民進黨立委卻跟他們說有就好，「人民不太懂，呼攏過去就好了」，鄭怒批，「你呼攏過去，到時候人家找你算帳，就像你賣假藥，人民吃了沒效，會找你算帳！」

司改國是會議委員張靜則認為，這顯示的是司法院心態就是不相信人民，不想陪審制，不想把權力交給人民。現在三個在野黨都支持兩制並行，這是歷史上難得朝野可以立場一致的機會，但是以前主張陪審的民進黨，「自己現在卻反悔不支持，腦袋到底在想什麼？」

國民黨團總召林為洲表示，國民黨提案的版本是參審制的改良版，目的是在擴大適用，但國民黨也支持參審陪審兩軌並行，一段時間之後檢視哪個制度較好。且國民黨反對在臨時會處理這種如此巨大變革的法案。

民眾黨團總召賴香伶也認為臨時會應該要處理緊急事件，這項司法的重大變革應該還要再溝通，臨時會不該排入；她也呼籲司法院放開本位主義，放開司法院的專業傲慢心態，司法改革不該再讓國人對司法失去信心。

時代力量總召邱顯智則批評今年送來的國民參審版本比去年更限縮，本來還可以適用7年以上有期徒刑，今年變成必須要到10年以上有期徒刑，等於1000件案件只有大概3件能適用，「是人民參與審判草案，還是不想人民參與審判草案？」

(中時 )