特斯拉在5月的大陸電動車銷量中成為冠軍，銷售強勢回升背後主要的原因是大陸對電動車的補貼和折扣；受此影響，特斯拉周一股價大漲超過7％，報收於950美元；過去1年，特斯拉股價已經累計上漲365％。

根據中國乘用車協會6月8日的數據，特斯拉陸產Model 3電動車在大陸5月的銷量達到了1萬1095輛，較4月大幅成長205％；6月9日，A股市場上特斯拉概念股全線上漲包括秀強股份、永利股份漲停，世運電路上漲8.4％，贛鋒鋰業、威唐工業上漲近4％，寧德時代漲幅也接近2％。

華爾街券商Wedbush分析師Dan Ives表示，特斯拉在大陸的銷售強勁可能對特斯拉的股價貢獻了每股300美元的價值；Ives維持對特斯拉中長期股價800美元的中性評級，他並表示，在牛市情況下，特斯拉股價可能會漲到1350美元。

有分析人士認為，特斯拉5月的大陸銷售強勢回升背後主要的原因是大陸當局對電動車的補貼和折扣；資本研究機構沃倫資本（JL Warren Capital）在一封給投資者的信中寫道，「中國補貼政策變化讓電動車的需求發生了轉變，消費者開始從長續航電動車轉向短續航電動車。」

特斯拉5月1日宣布，在大陸市場把Model 3標準續航升級版的補貼前售價從32.38萬元（人民幣，下同）降低至29.18萬元，降幅近10％，加上電動車2萬元補貼，Model 3標準續航版到手價將降低至27.155萬元；此外，Model 3後驅長續航版已於5月下旬開始交付。

顧問公司AlixPartners大中華區汽車業務負責人、董事總經理戴加輝（Stephen Dyer）表示，新能源補貼政策對電動車銷量的影響很大，即使相對高端的消費者對價格也是敏感的；因此，如果電動車的價格比較親民，對銷量肯定會有正面的影響。

(旺報 )