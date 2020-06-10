辜寬敏憂一黨獨大？民進黨：做不好就淘汰 16:002020/06/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 辜寬敏憂一黨獨大？民進黨：做不好就淘汰。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣制憲基金會董事長辜寬敏今指出，擔心民進黨一黨獨大；民進黨發言人顏若芳今表示，民主政治沒有一黨獨大，做得好人民會給予機會，若做不好就淘汰。 辜寬敏今出席台灣制憲基金會記者會前受訪，證實他曾建議前立法院長王金平，籌組「台灣國民黨」一事。 辜寬敏說，他早就有在想，國民黨這樣下去會消失、要執政不可能，這樣下去台灣就會變成民進黨一黨獨大，這是他最不願見到的；最近在野黨也在罵一黨專政。 (中時 ) #辜寬敏 #王金平 #台灣國民黨 #民進黨 #一黨獨大 也許您會感興趣 政治熱門新聞 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 哭給媒體看？黃捷回應了 她坐隔壁還原現場：太過分！ - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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