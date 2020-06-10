台灣制憲基金會董事長辜寬敏今指出，擔心民進黨一黨獨大；民進黨發言人顏若芳今表示，民主政治沒有一黨獨大，做得好人民會給予機會，若做不好就淘汰。

辜寬敏今出席台灣制憲基金會記者會前受訪，證實他曾建議前立法院長王金平，籌組「台灣國民黨」一事。

辜寬敏說，他早就有在想，國民黨這樣下去會消失、要執政不可能，這樣下去台灣就會變成民進黨一黨獨大，這是他最不願見到的；最近在野黨也在罵一黨專政。

(中時 )