國揚(2505)國揚實業今日召開股東會，公布去年合併營收共19.23億元，較前年轉虧為盈，稅後淨利5688萬餘元，每股盈餘0.08元，現金股利每股配發0.15元，國揚總經理彭邵齡表示，鑑於大南港案出售，公司資金大進補，將降低都更案推案比，積極購地自建。

國揚建設表示，去年主要為汐止「忠孝大院」完工交屋認列，及餘屋銷售「國硯」、「國揚翡翠森林」系列及子公司神揚建設之「微笑時代」交屋認列，

今年除了持續銷售餘屋，5案共約55餘億元以外，今年將有「翡翠森林三期」、「南方莊園」、「早安國揚」、以及「國揚矽谷」預計Q3~Q4陸續交屋，總銷約160億元，其中「翡翠森林」已售4成，「早安國揚」售9成，「國揚矽谷」銷量也不錯，力拼今年底完銷。

至於今年5月標售出的百億「大南港案」國揚持有超過30%的土地，國揚獲利55億元，國揚表示，資金將在台北市中心持續找尋合適開發土地，但非常看好南港未來發展，將鎖定該區購地自建，另一部分資金，將回饋股東，用於今年度股息配發。

彭邵齡指出，國揚在出售大南港案後，公司資金充沛，未來將提高自地自建占比，至於都更案費時費力，將降低推案比率，以目前吉林都更案為例，以整合95%，2011年送都市計畫到現在都還沒通過，位於松山路的都更案，為國揚出資，但也因地主與實施者各持己見，未來可能將終止合作。

對於今年房市看法，彭邵齡認為，雖然有人認為，後疫情時代房市會有U型反轉可能，但目前市場仍是自住、剛性需求為主，投資客層已消失，觀察目前預售案成交價格持平，但也沒有下跌空間，仍是個案表現的氛圍。

(中時電子報)