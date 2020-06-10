《業績-其他電子》H1能見度較高 可成前5月營收年增27.7％ 15:572020/06/10 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可成(2474)公布5月份營收73.5億元，較4月份的77.19億元、月減4.8%，較去年同期的54.65億元、年增34.5%。 可成表示，今年4,5月份營收表現符合第二季營收季增和年增皆有相當成長的預期。今年前5個月的合併營收326.85億元，相較去年同期255.92億元，年增27.7%；也符合公司認為上半年能見度較高的預期。 可成表示，因全球新冠疫情尚未結束，未來市況仍有不確定性，可成也將持續密切觀察市場供需變化。 (時報資訊) #可成 #不確定性 #上半年 #能見度 也許您會感興趣 財經熱門新聞 何止失去蘋果 台積電奪單！英特爾雙殺下場曝光 - 財經 安謀也要斷供 海思的晶片開發走不下去？ - 財經 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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