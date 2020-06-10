可成(2474)公布5月份營收73.5億元，較4月份的77.19億元、月減4.8%，較去年同期的54.65億元、年增34.5%。

可成表示，今年4,5月份營收表現符合第二季營收季增和年增皆有相當成長的預期。今年前5個月的合併營收326.85億元，相較去年同期255.92億元，年增27.7%；也符合公司認為上半年能見度較高的預期。

可成表示，因全球新冠疫情尚未結束，未來市況仍有不確定性，可成也將持續密切觀察市場供需變化。

(時報資訊)