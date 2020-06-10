根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前十大IC設計業者2020年第一季營收及排名出爐，高通受惠於5G產品策略奏效，以及新冠肺炎疫情催生的遠距工作與教學需求大幅成長，營收擺脫連續六季年衰退的態勢；博通半導體部門則因為市場競爭與中美貿易戰的影響，營收呈現連續五季的負成長，使得一、二名排名易位。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，高通在第一季成功打進不少陸系手機品牌的旗艦與高階機種的供應鏈，加上5G射頻前端產品的採用度提高，以及疫情帶動的網通產品需求，使得高通的營收重回成長。而博通除了持續受到中美貿易戰實體清單政策的衝擊外，也受到主要客戶蘋果(Apple)近期手機出貨下滑的影響，無法有效支撐半導體部門的營收表現。

另外兩家美系業者輝達(NVIDIA)和超微(AMD)表現維持穩健，第一季營收年成長率分別達39.6%及40.4%，輝達在遊戲顯卡與資料中心的成長動能相當強勁；超微7nm製程的處理器產品線營收持續成長，加上筆電產品受惠於新冠肺炎帶動遠距工作的需求大幅提升，在前十大IC設計業者中成長率居冠。邁威爾(Marvell)則是受惠於網通與5G基礎建設需求帶動，而且受中美貿易戰影響程度較低；反觀賽靈思(Xilinx)在持續受到貿易戰衝擊的情況下，營收年衰退8.7%，這也是賽靈思自2016年以來首次出現連續兩季年衰退。

台系業者聯發科(2454)與瑞昱(2379)同樣受惠於遠距工作需求增加，同時聯發科在4G手機市場占比亦有所提升，帶動營收成長；聯詠(3034)則是在智慧型手機的顯示驅動晶片產品與電視SoC市場皆有不錯表現。

展望第二季，姚嘉洋表示，在中美貿易戰再次升溫以及疫情影響仍存在的情況下，博通與賽靈思短期內呈現年衰退的態勢已不可免；而疫情帶動的網通與筆電需求預期將延續，相關的IC設計業者第二季預估仍會有不錯的表現。

(時報資訊)