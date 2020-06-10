日經指數已在高點，周三日經225指數幾乎持平發展，午後收漲33.9點或+0.15%，為23125點。東證一部指數跌3.72點或-0.23%，為1624.7點。

營建股下跌1.7%，清水建設(Shimizu)跌4.4%，大成建設(Taisei)跌3.8%。鋼鐵類跌2%，保險類跌1.5%。

亞洲主要股市再本周前半段的推升力量，主要來自上周五美國意外表現好的就業數據，然而日圓和金價等代表避險的商品走強，已對股市預示警告。美聯儲會主席今晚對景氣前景的談話，將決定股市下一步的停滯或彈升。

東海東京證券分析師表示，雖然經濟在復甦，但目前估值過高，近期可能出現修正。而聯儲會報告在即，一些企業在午後稍晚開始拋售獲利。

在交易所創業版的個股表現優於大盤，mother指數上漲1.5%。

成長型個股表現佳，信越化學漲2.2%，安斯泰來製藥(Astellas Pharma)漲1.9%，索尼漲1.3%。

旗下生物製藥公司寶生物成功開發新冠肺炎快速檢測方法，寶控股(Takara Holdings)大漲9.9%，報1064日圓，為日經成分股中今日表現最好個股。

(時報資訊)