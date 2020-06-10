1名男網友在 PTT分享，日前手機上的LINE突然被1位頭貼為正妹的網友加好友後立即詢問想賺大錢嗎？男網友直覺對方是詐騙集團，又對詐騙手法相當好奇，二話不說立即先行答應，接著在詐騙妹細心告知操作下，男網友依循此名詐騙員的步驟玩她，但詐騙妹事後即使發現被騙，也還向他道謝，事後其他網友紛紛讚嘆男網友真的是太過認真了。

男網友在被正妹詐騙客服加為好友後，正妹立即詢問是否想嘗試賺大錢的機會？男網友對於詐騙賺取的營收實在深感興趣，二話不說立即答應。正妹詐騙員先行說明，只要自己手上有幾本存簿，就可以領有多少存款的來源，正妹舉例：1本帳戶可期領10000/月領30000、2本即可20000/月領60000、3本就可30000/月領90000，並說明只要將存簿及提款卡寄至貴公司，經過工作人員確認後，即可立即有7天的薪水可以使用，事後還能夠得到分紅。

女網友先行告知整個投資過程，說服男網友提供自己的存簿與卡片號碼。(爆料公社)

經歷正妹詐騙員的耐心說明後，她開始向男網友要求提供存簿與提款卡號碼，男網友非常誠懇將存簿封面照，加上塗上色條覆蓋的帳號傳送出去，然而正妹很疑惑為何數字不見了，並告知男網友存簿和帳號要拍攝清楚喔。男網友再次拍攝存簿上的存簿、帳號文字，但仍被正妹詐騙員說：你是來玩的嗎？可以拍清楚點嗎？最後男網友趕緊修改，將認真點3個字，以手機編寫方式放置在存簿和帳號的中間，正妹詐騙員完全爆炸，直接跟男網友說再見，並給了1個NO的貼圖立即消失。

男網友假裝答應，提供存簿號碼時，將數字劃去，最終目標只是想捉弄詐騙正妹。(爆料公社)

令男網友訝異的是，詐騙員被戲弄後，沒有飆罵髒話，說聲再見就消失了。(爆料公社)

男網友相當疑惑，明明很認真回應正妹詐騙員的問題，但為何卻被人家冷落了？其他網友紛紛表示， ｢ 詐騙集團很有禮貌跟你說88呢！｣ 、｢這詐騙還蠻有禮貌的欸｣ 、｢ 第一次看到詐騙集團沒有飆髒話｣、｢蠻有禮貌的，還拜拜，通常最後一句是ㄨㄨㄨ！｣、｢這麼認真配合的沒幾個，還不理你，真的是很過分 ｣。

(中時電子報)