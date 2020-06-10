為因應受疫情影響而減少工時的事業單位及勞工，勞動部全力推動「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」，補助受疫情影響而減班休息的事業單位訓練費用，鼓勵勞工於減班休息時段參加訓練，給予訓練津貼補助。事業單位如因故無法辦訓，勞動部也提供減班休息期間勞工的薪資差額補貼，與企業、勞工朋友一起共度過難關。

許銘春指出，這次肺炎疫情對全球經濟造成很大的影響，10日到桃園地區與產業代表的企業負責人與高階人員座談，就是希望實際瞭解減班休息的企業心聲，幫助企業留住員工、持續營運。

針對減班休息的企業，勞動部推出「充電再出發訓練計畫」，提供企業最高350萬元的訓練費用及受訓勞工每小時158元、每月最多120小時的津貼補助，除了企業內部訓練外，勞工也可以選擇居家線上學習，透過勞動力發展數位平台進行訓練，讓上課更便利！針對未能辦理訓練的事業單位，勞動部也推出「安心就業計畫」，由政府提供5成薪資差額補貼，補助因減班休息導致薪水損失的勞工，幫助企業雇主與勞工，度過減班休息的困境。

據統計，充電再出發目前有241家企業、3,944名勞工申請，241家、3,944人，而安心就業目前有1萬3,977人申請，已經有7,884人審核通過、共發出4,388萬9,294元。

參與座談會的企業之一大和防災股份有限公司董事長戴文斌表示，公司主要是負責消防安全設備安裝工程，因為營建業不景氣，間接影響公司營運，他認為員工是企業重要的夥伴，透過勞動部申請充電再出發計畫，讓員工在減班休息期間參加訓練課程，不僅能充實自我技能，也有助於公司提升競爭力。

主打創新客家料理的柚子花花股份有限公司，受本次疫情影響，透過勞動部申請充電再出發計畫，安排高階主管在減班休息期間參加行銷管理課程，同時安排員工上客家料理等相關課程，不僅打開員工的視野，也更加瞭解客家文化，有利日後推廣客家美食料理。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，為協助企業及勞工瞭解計畫內容及相關規定，桃竹苗分署官網設有「減班休息紓困專區」，並提供相關表格，供民眾下載使用，同時，各地就業中心也設立服務專櫃，提供民眾諮詢及收件服務；另外，為避免民眾奔波，針對有意申請計畫的企業，也提供進廠說明計畫規定與收件的服務，歡迎企業單位多加利用。

(工商 )