今年8月8日要過39歲生日的瑞士網球聚興費德勒（Roger Federer），在膝蓋受傷動刀復原期間傷勢再度出問題，今天透過推特表示整個2020球季報銷，2021再回來挑戰。

費德勒今年初澳洲網球公開賽就有傷勢困擾，最後男單止步4強，2月右膝動刀，加上新冠肺炎讓整個ATP巡迴賽停擺，他也只能靜待回到球場的那天，因此費爸從澳網之後就沒有出賽，不過幾周前傷勢復發，讓他不得不再接受另一次手術，延後復出的時間點。

職業網球賽預計8月恢復，但費德勒因為養傷必須錯過今年剩下的賽事，他透過推特表示：「我會非常想念球迷與比賽，期待2021年球季再回到賽場跟大家見面。」

費德勒的教練路提（Severin Luthi）近日接受SRF TV訪問時透露，費爸手術後復原進度不如預期，進度慢了約兩周，情況有點複雜，沒想到今天就收到費爸今年球季報銷的壞消息。

(中時 )