橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》，於今（10日）推出全新【甲蟲對戰系統】搭配新故事任務，玩家可以在小森村捕捉到共18種形形色色的甲蟲，依據每隻甲蟲不同的能力數值與個性，可向村民或好友發起對戰，展示你的甲蟲王！

此外，官方同步舉辦【運動一夏】系列競賽活動：【甲蟲PK趣味競賽】、【第二波貓選美＆攝影大賽】，並推出【期間限定搖獎池】及【金毛球商店】，可取得「黑貓精靈套裝」、「貓咪古惑仔套裝」、新運動系列的服裝、傢俱、房屋外觀、貓咪服裝等豐富獎品！

新故事任務釋出！在《小森生活》成為甲蟲訓練大師！

《小森生活》於2020年6月10日推出全新【甲蟲對戰系統】，玩家可前往村長家與村長互動開啟「甲蟲競技」故事任務，幫助工作繁忙的村長陪伴孫女「鈴音」前往森林捕捉甲蟲，透過「阿海」的指導，成功製作捕蟲網並且捉到甲蟲即可完成任務解鎖、開啟【甲蟲對戰系統】；在小森村的五大森林中皆可尋獲各種甲蟲的身影、共有18種形形色色的甲蟲，依據每隻甲蟲不同的能力數值與個性，可向村民或好友發起對戰，體驗【甲蟲PK趣味競賽】活動，尋找你的甲蟲王、成為甲蟲訓練大師！

《小森生活》第二波貓選美＆攝影大賽於6月10日起至7月1日展開。（圖／江湖桔子提供）

運動一夏系列活動開跑！第二波貓選美＆攝影大賽即將展開！

【第二波貓選美＆攝影大賽】於6月10日起至7月1日，第一周貓選美主題「運動小貓」、第二周攝影賽服裝主題「運動一夏」、第三周貓選美主題「酷蓋小貓」、第四周攝影賽自宅主題「健身俱樂部」，貓選美與攝影大賽皆有16個得獎名額，依據名次可獲得不同數量獎勵，貓選美可獲得金貝殼、金毛球、貓糧禮盒，攝影大賽可獲得金貝殼、清新濾鏡、粉夏濾鏡！

《小森生活》期間限定搖獎池，釋出貓咪服裝、傢俱、角色服裝三種獎池。（圖／江湖桔子提供）

期間限定搖獎池＆金毛球商店新登場、取得新運動系列服裝&外觀！

搭配運動祭活動，官方同步推出【期間限定搖獎池】及【金毛球商店】，【期間限定搖獎池】釋出新運動系列的「貓咪服裝」、「傢俱」、「角色服裝」三種獎池，官方特別於限定期間提升不同獎池的機率UP，「貓咪服裝」於6月10日至6月17日期間、「傢俱」於6月17日至6月24日、「角色服裝」於6月24日至7月1日；此外，貓選美獲獎的玩家將獲得「金毛球」道具，可於【金毛球商店】購買「黑貓精靈套裝」及「貓咪古惑仔套裝」兩套全新的限量服裝、讓玩家輕鬆取得滿滿獎勵！

歡慶運動祭，於改版後完成「小森打工版」任務，可獲得「足球網」及「羽毛球場地」；蒐集「啦啦貓勳章」可兌換「貓咪棒球風配件」；詳情活動資訊，請鎖定官方網站及粉絲專頁消息。

《小森生活》黑貓精靈套裝。（圖／江湖桔子提供）

《小森生活》全新運動系列服裝&外觀。（圖／江湖桔子提供）

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