國民黨在回應罷韓通過的新聞稿，被部分媒體解讀為有中英文內容不同的A、B稿，其中英文版提及「反對共產主義」，但中文版卻未提。對此國民黨高層人士指出，中文和英文本就是兩篇不同的新聞稿，而非翻譯文件，標題也都不一樣，希望媒體可以把更多心力花在監督執政黨。

6日罷韓結果出爐後，國民黨的英文新聞稿寫到「國民黨反對共產主義，致力於建設一個民主、自由、繁榮統一的國家」；部分媒體指出，中文版的新聞稿未有「反對共產主義」字句，質疑是AB稿，玩兩面手法。

對此，一位國民黨高層人士指出， 中文和英文兩篇新聞稿，本就不同，英文版的很明顯不是翻譯稿， 兩篇新聞稿連標題都不一樣，他反問，媒體怎麼沒有「霸氣」點出來？

國民黨高層人士說，媒體質疑國民黨只在英文稿中提「反共產主義」，是假設大陸看不懂英文，但若按此邏輯， 英文新聞稿也提了「建設民主自由繁榮統一的國家」等句，中文裡面沒提，難道也表示國民黨怕中共知道嗎？

他呼籲，經常「更用力」監督在野黨的媒體們，應該多用心監督執政黨，包括紓困和振興方案引起的各種爭議。

(旺報 )