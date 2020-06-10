高雄市長韓國瑜遭到罷免後，即將要卸任市長一職離開高雄，許多韓粉對此表示憤慨與不捨。有韓粉在臉書社團上發文，為了幫韓國瑜改寫歷史定位，應該要贈送「萬民傘」，讓全世界都知道他是被人民擁戴的好官。

有一名韓粉在臉書社團《韓國瑜市長全國後援會(庶民)》發文表示，如果大家要保護韓市長，建議在他離開那天，大家沿路護送，並贈上萬民傘，讓韓市長能在歷史上留下好名聲，並指出，沒有作為的話，歷史上只會紀錄他被罷免成功這件事。

貼文稱，「萬民傘」是舊時紳民為頌揚地方官的德政而贈送的傘，傘上綴有許多小綢條，上書贈送人之名氏。而贈送萬民傘的含意，則是表示這個父母官，像傘一樣遮蔽著一方的老百姓，送的傘越多，表示這個官越有面子。而且如果是在這個官被撤職或者降職的時候，當地還有人送傘，甚至攔轎，這說明他對是個清官或者好官，並證明當地人又有情有義。

貼文中也指出，「如果不送傘，歷史定位，韓國瑜是被唾棄的市長，被人趕走的；如果送傘，全世界都知道他是被人民擁戴的好官，而且是清官！」並強調到目前為止，中華民國還沒有人拿過萬民傘。送「萬民傘」給韓國瑜，讓歷史記住，他不是被趕走的，這才是他應得的歷史定位。

這篇貼文還被轉發到挺韓臉書社團《韓國瑜市長後援會》。有網友問說「那萬民傘要去哪裡買」，有網友解答「一人一隻雨傘，一萬人不就有萬人傘了」，還有網友建議，「萬民書吧，傘等於散掉」，其他網友則回應，「不用哭，應慶祝，開心送他回老婆身邊，解禁就出國去玩」、「簽名布或簽國旗上就好」、「珍重再見(韓市長)畢業」。

(中時電子報)