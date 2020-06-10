蘋果(Apple Inc.)布局多年，打通 iOS、macOS 應用程式商店，進一步壯大生態系的計畫，將在今年的蘋果全球開發者大會(WWDC20)中揭曉最後一款拼圖？爆料蘋果新品很有準度的知名財經外媒記者 Mark Gurman 指出，蘋果將在 WWDC 發表搭載 ARM 處理器的 Mac 電腦，更進一步擺脫對於英特爾晶片的倚賴。

Mark Gurman 指出，蘋果有計畫在美國時間 6 月 22 日舉行的 WWDC 中正式公布搭載 ARM 處理器的 Mac 電腦。他表示蘋果正在開發至少三款可用於 Mac 的處理器，其中一款是基於 iPhone 12(預計是 2020 年下半年將發表)的 A14 處理器來開發。而蘋果正在開發，計畫用於 Mac 的新款處理器，預計採用 12 核心設計，包含 8 個高性能核心、4個節能核心。未來蘋果也有計畫探索高於 12 核心的處理器。而第二代 Mac 處理器會基於 2021 年的 A15 來打造。

Mark 表示，蘋果最終的計畫是要將筆電、桌上型的電腦都轉用 ARM 處理器，而預計首款搭載 ARM 處理器的 Mac 將在 2021 年推出。針對新品推出時間點，Mark 的看法跟天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤一致。

而蘋果為什麼要推出搭載 ARM 處理器的 Mac？這不僅能降低蘋果對於供應商英特爾的依賴，能讓蘋果按照自己的開發進度來更新 Mac。採用 ARM 處理器也代表開發者針對 Mac 所打造的應用程式，將與 iOS、iPadOS 平台的應用程式一樣，採用相同的指令集。這將進一步推進蘋果整合手機、電腦兩大平台應用商店的計畫，也將對壯大 Mac App Store 帶來極大幫助，能更進一步提升 Mac 的市場吸引力。但是英特爾晶片強調高效能，ARM 晶片則是以強調節能、續航力為主，特色之一，蘋果如何要在維持 ARM 處理器特色的前提下，提升 ARM 處理器的威力，就看蘋果整合開發 SoC 的能力。

針對蘋果計畫在 Mac 中改採用 ARM 處理器的預測時程，開發者 Steve Troughton-Smith 指出今年的 WWDC20 就是蘋果推出 ARM 版 Mac 之前的最後一次開發者大會。為要保留給開發者充分的時間來修改程式，蘋果應該要在今年釋出 Developer Transition Kit 開發者過度套件，協助開發者跟上蘋果的計畫。

就此來看，今年的 WWDC20 除了 iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watOS 7 以及 macOS 10.16 等系統的最新功能將要揭曉外；ARM 版本的 Mac 也預料將是會中一大亮點。蘋果僅公布將會在美國時間 6 月 22 日舉辦線上形式的 WWDC，主題演講(keynote)還有實驗室(labs)、其他會議(session)等詳細行程都尚未公布。等待蘋果近日進一步揭曉。

自蘋果開始推出麥金塔電腦以來，透過處理器的更迭，可以大致區分。第一世代麥金塔採用16位元的680x0系列微處理器；第二世代則改為採用32位元的PowerPC系列微處理器；蘋果自 2006 年開始採用英特爾處理器的 Mac，則可說是第三世代產品。若蘋果正式發表搭載 ARM 處理器的 Mac，那將代表 Mac 正式邁向第四世代，開啟全新的時代。

(科技)