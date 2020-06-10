繼基金下單等投資數位化之後，現在連海外債券下單都開始走向數位化，其中根據元大銀行最新統計顯示，行動銀行下單投資海外債券客戶數，已佔比財管客戶投資海外債券客戶數總比重達12％，顯見繼存匯之後，財富管理業務也開始走向數位化，且能以行動銀行直接下單的財管投資越來越多，已成為下一個銀行競爭財管業務的重點。

元大銀行主管對此分析，由此可見投資理財客戶對於「海外債券線上下單」服務的需求性及認同程度，而海外債為定期配息且持有到期票面保本的商品，其長期波動風險較股市為低，對於不想承擔股市大幅波動的投資人來說，屬於相對穩定收益的投資工具，如果能透過行動銀行直接下單，將使客戶更能機動性掌握市場變化作投資。

對於已開放行動銀行線上下單的財管商品投資，元大銀細數，包括外幣定期定額換匯、基金定期定額投資等，特別是對於三月才開始募集，現在總淨值已接近520億的集團旗下元大投信所發行的高股息優質龍頭基金，元大銀指出，該基金報酬率已接近6％，此外近來元大投信將再結合5G題材，開募「元大全球未來關鍵科技ETF基金」，也將從10日起展開募集，元大銀在推展財富管理業務上，也從「理財一條龍」的目標出發，結合同一集團所提供的優質商品把產品線更完整架構，更強化元大銀財管業務競爭力。

特別是因應純網銀業者即將在第三季開業營運，及新型冠狀肺炎疫情影響，各銀行在數位金融服務的開發更趨積極，元大銀則對財管客群不斷加值推出新的數位下單服務，對此元大銀指出，目前已提供的數位化服務，包括了開立數位存款帳戶、信託帳戶、填寫KYC問卷，進行海內外基金交易，現在最新提出的是海外債券線上交易服務，讓客戶完整規劃布局、精準掌握投資契機並迅速完成交易。

元大主管進而說明，過去海外債券交易僅能透過分行臨櫃辦理，除配合銀行營業時間，另需填寫相關表單，而現在元大銀新推出的行動銀行「海外債券線上下單」功能，只要是元大銀行信託客戶並開通網路銀行服務，即可透過行動銀行APP操作下單，不用再額外申請，好處是不僅申購下單超迅速方便，當有投資收益或有資金需求時，也可線上操作贖回全部或部分的投資部位，委託交易完成後也將主動通知成交結果，讓客戶掌握完整交易訊息。

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