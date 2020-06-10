勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部間接稅負責人洪于婷表示，各國政府視防疫如作戰，因此許多物資受出口管制。短期之間，企業除了須調整物流機制，且須進一步了解各國關務進出口管制及資源配置。

同時，新冠疫情期間更加體現「數位化」的重要性，企業必須思考加速數位化轉型，透過虛擬網路提供數位化服務及零接觸銷售予客戶，才能優化銷售方式、提升生產效率、迎向零接觸經濟。

目前，OECD針對企業以數位化方式，跨境提供電子勞務予客戶的運營模式，已著手擬定「數位稅」之課稅方向。初步規定針對某地區或國家有顯著數位化活動，即構成PE而須繳納數位稅。歐洲地區之英國、法國、義大利等國，皆已就符合特定條件的電商課徵數位稅。因此，企業推行數位化力求經濟突圍時，亦須確實管理稅務風險及密切注意OECD對數位稅的課徵規定。

勤業眾信表示，長期而言，企業應思考集團供應鏈重組的可行性，從「集中式製造」轉換為「地區分散式製造」可能為未來之新常態，如此一來，可以降低供應鏈斷鏈之風險且滿足客戶需求。惟須注意供應鏈轉換導致各地利潤重新配置調整之合理性，調整後之結果須與各地負擔之功能及風險、集團移轉訂價政策及移轉訂價文據一致。同時，供應鏈重組後，企業也需要同步思考投資架構是否須因應調整。

另外，因應未來遠距辦公有可能成為新常態，勤業眾信彙整企業進行內部資訊數位化之三大建議：首先，須先制定數位化作業流程準則，讓員工可以遵循數位化作業流程，以支援遠距辦公、確保工作效率；再者，需要以電子數位化方式處理會計或稅務書面資料，才能提升效率完成工作、達成數位轉型；最後，可考慮導入數位化稅務管控平台，連結人流、金流及物流，讓集團企業各地區營運個體，可即時符合當地稅務遵循規定。

(工商 )