全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe，6月10日推出夏季紓壓冷飲第二彈「繽奶昔系列」。沁涼滑順的三種口味分別為「黑絲絨濃奶茶繽奶昔」、「海鹽焦糖拿鐵繽奶昔」，以及與泰國果乾精品Mag Mag還魂梅共同研發的主打限定款「還魂梅繽奶昔」，標榜炎炎夏日為讓肖費者喝到香濃又舒心的繽奶昔、甦醒一夏。

2020年的夏初，cama cafe 以一連串的夏季紓壓飲品，為酷暑帶來陣陣涼風。首部曲「黑絲絨」咖啡凍系列飲品，在消費者口碑支持下，上市三天銷售即破萬杯。二部曲「繽奶昔系列」，以「清涼順滑 幸福濃烈」為產品開發訴求。有別於市售奶昔，繽奶昔口感更為滑順，並帶有冰霜的質地，口味清爽不膩口，舒爽的滿足感，無論是受創於艷陽熱力或是辦公壓力，都該點一杯填滿虛弱的心靈，充電繼續奮鬥，可謂夏日「紓壓續命系飲品」。

繽奶昔系列三款經典口味有：

1.「還魂梅繽奶昔」/以香草奶昔為基底，搭配泰國果乾精品Mag Mag還魂梅，共同打造台、泰香濃酸甜混搭的戀曲，甜甜鹹鹹的果肉，包裹在奶香醇厚的奶昔中，再灑上天然海鹽與鮮奶油，濃郁奶香中有清爽酸甜滋味，一口還魂，夏日甦醒。

2.「黑絲絨濃奶茶繽奶昔」/ 悠悠茶味與奶香底蘊為基礎的繽奶昔，可啜飲到爽口沁涼的黑絲絨咖啡凍，甜味與甘苦併陳，是人生的寫照更是層次與幸福都Double的選擇。

3.「海鹽焦糖拿鐵繽奶昔」/cama cafe 海鹽焦糖拿鐵一直是風味飲品銷售冠軍，變身繽奶昔後，醇厚再升級，用冰爽的焦糖、咖啡搭配海鹽鹹香，混著濃醇鮮奶油一起入喉，滿足又不膩口。

為推廣「繽奶昔系列」商品，cama cafe並分階段陸續推出優惠活動：

1.期間限定嚐鮮價：6/10~8/11期間「黑絲絨濃奶茶繽奶昔」、「海鹽焦糖拿鐵繽奶昔」原價新台幣110元，嚐鮮價99元。「還魂梅繽奶昔」原價新台幣125元，嚐鮮價115元。

2.週一還魂繽奶昔日：6/15~8/10 期間每週一下午13:00~17:00，繽奶昔系列商品第二杯七七折（口味任選，以商品原價計算，取價低者折扣，可寄杯）。

3.Beano貼紙免費送：6/10~8/11 期間購買「還魂梅繽奶昔」，即贈送「Beano變裝貼紙」。

4.LINE MUSIC免費聽：至門市消費繽奶昔或黑絲絨系列飲品，即有機會獲得LINE MUSIC 44天試聽小卡，數量有限送完為止。

繽奶昔於全台cama cafe經典門市上市，亮點門市不提供本項產品。

(工商 )