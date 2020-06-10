A股10日收盤個別發展，上證指數收跌0.4％，終止三連升。兩市成交增至人民幣（下同）7,141億元。

上證指數開盤跌4點後，最多下跌21點或0.72％，低見2,934點，全日收報2,943點，跌12點或0.42％，成交2,439.68億元。

深指震盪上漲，最多跌34點或0.31％，低見11,249點，最多升54點或0.48％，高見11,338點，全日收報11,335點，升51點或0.46％，成交3,711.36億元。

滬深300指數報4,039點，跌7點或0.18％；創業板指數報2,201點，升20點或0.94％。

各類股個別發展，石油、金融股跌逾1％；煤炭、化工股偏軟；水泥股則逆市升近2％，房產股靠穩。

大陸通膨持續放緩，5月居民消費價格指數（CPI）年升2.4％，較4月回落0.9個百分點，低於市場預期的2.7％。工業生產者出廠價格指數（PPI）年減3.7％，跌幅大於市場預期跌3.3％。

(工商 )