6月21日台灣將出現天文奇景「日環食」，而第一個可觀賞到此奇景的縣市為雲林縣水林、口湖，雲林縣政府文化觀光處也於水林及口湖舉辦日環食天文觀測，邀請民眾一同來觀賞「上帝的指環」，下次要在台灣看到日環食，將要再等195年。

由於雲林水林南端接近北回歸線，因此是第一個可觀賞到日環食「初虧」（月亮第一次碰到太陽的點）的地點，水林在6月21日當天下午4點13分25秒就開始日環食，4點13 分55秒最大化，4點14分25秒結束，雲林縣政府特別在水林鄉及口湖鄉舉辦日環蝕天文觀測，邀請大家一同見證百年難得一見的天文奇景。

（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

雲林縣長張麗善表示，6月21日當天活動於水林鄉水燦林國小舉辦，邀請百歲人瑞與現場所有民眾共同欣賞，見證這彌足珍貴的一刻；針對當天留到最後的民眾，現場也將舉辦摸彩活動，將送出住宿券及豐富好禮。

文化觀光處長陳璧君指出，除了邀請民眾觀賞奇景外，還安排了雲遊山林鄉村體驗，規劃3條遊程路線飽覽水林在地景點風光，民眾當天可於水燦林國小現場排隊免費報名；另也將在水燦林國小舉辦雲林良品美食、水林經典景點打卡趣等活動。

(中時電子報)