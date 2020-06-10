桃園市空服員職業工會去年針對長榮航空發動突襲式罷工，影響消費者權益甚大，外界直呼應針對特定行業訂定罷工預告期，對此，勞動部政務次長王尚志表示，有關罷工預告期，還沒有共識，還沒有要修正的問題，還是要蒐集各方的共識。

美國商會今天在「2020台灣白皮書」中表示，針對罷工預告期，勞動部已研擬修法，但王尚志指出，針對罷工預告期，各界仍無共識，現階段沒有要修正罷工預告期的問題，還是要蒐集各方的共識。

(中時 )