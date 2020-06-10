特定產業增罷工預告期？勞動部：仍待共識、未有修正問題 16:122020/06/10 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市空服員職業工會去年針對長榮航空發動突襲式罷工，影響消費者權益甚大，外界直呼應針對特定行業訂定罷工預告期。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會去年針對長榮航空發動突襲式罷工，影響消費者權益甚大，外界直呼應針對特定行業訂定罷工預告期，對此，勞動部政務次長王尚志表示，有關罷工預告期，還沒有共識，還沒有要修正的問題，還是要蒐集各方的共識。 美國商會今天在「2020台灣白皮書」中表示，針對罷工預告期，勞動部已研擬修法，但王尚志指出，針對罷工預告期，各界仍無共識，現階段沒有要修正罷工預告期的問題，還是要蒐集各方的共識。 (中時 ) #罷工 #預告 #針對 #問題 #勞動部 也許您會感興趣 生活熱門新聞 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 好市多7／15起停止這項服務！網友一片哀號 - 生活 壞壞吃生蠔沒用！營養師唯一推薦它 - 生活 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 釣蝦場的蝦子真的能吃？業者揭驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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