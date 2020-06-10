高雄市長韓國瑜罷免案通過後，明(11日)將是最後一天上班日，而前民進黨立委沈富雄則是在臉書上PO文，勸告韓國瑜若再做到勸退「罷捷」、勸止凱道集會，則下台身影美滿。對此，自由作家洛杉基則是表示，「真是夠了，綠營吃人夠夠，就別再貓哭耗子假慈悲了」。

沈富雄在臉書提到，現在罷捷，出氣而已，韓國瑜如果出面勸止「罷捷」，應是美事一樁，至於由韓粉及藍營的一些周邊團體所發起的凱道示烕及追悼議長集會，更會是一場有欠思慮的暴氣示弱之舉，韓市長尤應加以勸止。

而沈富雄貼文曝光後，洛杉基則是痛批，沈老還在肖想要韓國瑜再來一次「愛與包容」？前面因為「愛與包容」所受的教訓與霸凌還不夠，現在還要再來一次，才能「完美轉身」？

洛杉基提到，莫非沈富雄認為，先讓綠營對韓國瑜正面羞辱痛擊，再讓他轉身後，綠營再從背後一記完美迴旋踢，讓他墜下懸崖，萬劫不復？「真是夠了，綠營吃人夠夠，就別再貓哭耗子假慈悲了，韓國瑜被綠營國家隊的污衊霸凌了三年，已經滿身是傷，不可能完美了！」

最後，洛杉基說，現在韓粉也應該醒悟了，在台灣政壇，「愛與包容」絕對沒有存在的空間，只有以眼還眼、以牙還牙，綠營才會懂得收手！

(中時電子報)